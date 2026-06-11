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SARONNO – Le notizie del proprio comune direttamente sul telefono in tempo reale appena escono. È questo l’obiettivo dei canali territoriali de ilSaronno, uno strumento pensato per permettere ai lettori di ricevere aggiornamenti mirati sul paese in cui vivono o lavorano.

In un territorio esteso e articolato come quello seguito da ilSaronno, a cavallo tra le province di Varese, Milano, Como e Monza Brianza, ogni giorno vengono pubblicate decine di notizie che riguardano realtà molto diverse tra loro. Dalle decisioni dei Comuni ai lavori pubblici, dalle iniziative delle associazioni agli eventi, passando per viabilità, sicurezza, scuola e servizi.

Per questo la redazione ha creato una rete di canali dedicati ai singoli territori. Ogni lettore può scegliere di seguire il proprio comune e ricevere tutte le notizie più vicine alla propria quotidianità. Un modo semplice per restare aggiornati su ciò che accade sotto casa, senza rischiare di perdere informazioni importanti.

Dietro ogni canale ci sono comunicati, segnalazioni, avvisi istituzionali e notizie dal territorio per trasformarli in informazioni verificate e accessibili a tutti. I canali rappresentano oggi uno dei modi più semplici e veloci per essere informati su ciò che accade nei comuni del Saronnese, delle Groane, della Bassa comasca e del Tradatese.

Per iscriversi è sufficiente scegliere il canale dedicato al proprio comune e attivare le notifiche. Un servizio gratuito pensato per rafforzare il legame tra il territorio e chi desidera seguirne ogni giorno l’attualità.

Saronnese

https://t.me/IlS_Caronno

https://t.me/ils_cislago

https://t.me/Ils_Gerenzano

https://t.me/IlS_Origgio

https://t.me/IlS_Uboldo

Groane

https://t.me/ils_cesanomaderno

https://t.me/ils_ceriano

https://t.me/IlS_Cogliate

https://t.me/ils_lazzate

https://t.me/IlS_Misinto

https://t.me/ils_solaro

Bassa comasca

https://t.me/ils_rovellasca

https://t.me/IlS_Rovello

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