Saronnese

UBOLDO – Cento candeline circondate dall’affetto di una famiglia numerosa, degli amici di una vita e dell’intera comunità. Grande festa nei giorni scorsi a Uboldo per il centesimo compleanno dell’uboldese Angela Giaimo, protagonista di una giornata ricca di emozioni alla quale ha partecipato anche il sindaco Luigi Clerici.

Oltre cento persone hanno voluto essere presenti per celebrare questo importante traguardo: figli, nipoti, nuore, generi, residenti del cortile, vecchie conoscenze e il parroco del paese. Un momento di grande partecipazione che ha testimoniato l’affetto e la stima conquistati dalla signora Angela nel corso della sua lunga vita.

Particolarmente emozionato il sindaco Luigi Clerici, che ha voluto prendere parte alla festa e consegnare personalmente gli auguri dell’Amministrazione comunale. Nel messaggio ufficiale il primo cittadino ha sottolineato come Angela rappresenti un esempio per tutta la comunità uboldese, ricordandone la gioia di vivere, la passione, la modestia e la capacità di affrontare le difficoltà della vita con forza e determinazione.

“Le congratulazioni più affettuose per una vita vissuta con gioia e con passione, grande quanto nella modestia quanto nella forza e nella capacità di affrontare i problemi della vita. Queste caratteristiche hanno fatto di Lei una persona davvero esemplare, orgoglio dei Suoi cari ed esempio per tutti noi”, ha scritto il sindaco Clerici nel suo messaggio di auguri.

A rendere ancora più speciale la ricorrenza è stata la straordinaria lucidità della festeggiata. “Angela ha una memoria di ferro ed è arrivata a questo traguardo in ottima forma sia mentale sia fisica. Arrivare come lei, sana di mente e di gamba, è l’augurio che facciamo a tutti”, ha commentato il sindaco.

Molto toccante anche la lettera letta dai figli, che hanno ripercorso la storia della famiglia. Un viaggio iniziato in Sicilia e proseguito nel 1963 con il trasferimento in Lombardia per raggiungere il padre, arrivato prima in cerca di lavoro. All’epoca Angela aveva 36 anni e cinque figli da crescere. Anni di sacrifici e impegno, affrontati senza mai perdere la forza d’animo che ancora oggi la contraddistingue.

“Ne hai passate veramente tante, eppure sei stata una roccia, ancora della famiglia, come sei ancora oggi”, hanno scritto i figli Benedetta, Angela, Enzo, Santo, Anna e Rino, ringraziando la madre per tutto ciò che ha saputo costruire e per essere ancora oggi il punto di riferimento della famiglia.

Una festa che ha unito generazioni diverse e che ha trasformato il compleanno di Angela in un momento di orgoglio per tutta Uboldo, felice di celebrare una concittadina che a cento anni continua a essere esempio di energia, memoria e amore per la famiglia.

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