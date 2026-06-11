Comasco

ROVELLASCA – Musica, divertimento e tanta schiuma per salutare la conclusione dell’anno scolastico. È stato un vero successo lo Schiuma Party organizzato nei giorni scorsi dal Comitato genitori di Rovellasca, iniziativa che ha richiamato numerosi ragazzi e ragazze per un pomeriggio all’insegna della festa e della condivisione. A tracciare un bilancio dell’evento sono stati gli stessi organizzatori, che hanno parlato di una partecipazione entusiasta e di una giornata resa speciale dall’energia e dai sorrisi dei giovani presenti.

“Un successo travolgente” è il commento diffuso dal Comitato genitori, che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti per aver contribuito a creare un clima di allegria e spensieratezza in occasione della chiusura dell’anno scolastico. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’Amministrazione comunale di Rovellasca e alla dirigente scolastica per la collaborazione e la disponibilità dimostrate nell’accogliere e sostenere le iniziative promosse dal Comitato.

Archiviata con soddisfazione questa edizione dello Schiuma Party, gli organizzatori guardano già ai prossimi appuntamenti dedicati ai ragazzi e alle famiglie del paese.

11062026