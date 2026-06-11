Città

SARONNO – Ancora una volta il maltempo si trasforma in un incubo per i residenti delle case Aler di via Amendola. Il nubifragio accompagnato dalla violenta grandinata di mercoledì 10 giugno ha provocato nuovi allagamenti negli spazi comuni, nei garage e in alcune abitazioni, riaccendendo la rabbia di chi da anni denuncia una situazione che definisce ormai insostenibile.

Secondo quanto raccontano gli inquilini, l’acqua è tornata a invadere le scale, i box e diversi locali del complesso residenziale. In alcuni casi si sarebbe infiltrata anche negli appartamenti, causando disagi e preoccupazione soprattutto tra le famiglie più fragili.

“La situazione peggiora ogni anno – raccontano alcuni residenti – e siamo stanchi di vivere così. Sono undici anni che affrontiamo gli stessi problemi ogni volta che arriva un forte temporale. Abbiamo segnalato più volte quanto accade ma non abbiamo ricevuto risposte concrete. Ci sentiamo abbandonati”.

A preoccupare particolarmente gli abitanti è la presenza nel palazzo di anziani, persone con disabilità e famiglie con bambini piccoli. Gli allagamenti, spiegano, non rappresentano soltanto un disagio materiale ma anche un problema di sicurezza e di qualità della vita.

Dopo l’ennesima emergenza, i residenti lanciano un appello diretto all’Amministrazione comunale. In particolare chiedono l’intervento della sindaca Ilaria Pagani e dell’assessore ai Servizi sociali Matteo Fabris.

“Alla prima pioggia vengano a trovarci e a vedere con i loro occhi la situazione – affermano – non si può chiedere a famiglie, anziani e persone con disabilità di vivere in queste condizioni. Chiediamo aiuto e chiediamo che qualcuno si faccia carico di questo problema. Non vogliamo più sentirci dimenticati”.

L’auspicio degli abitanti è che l’ennesimo episodio legato al maltempo possa finalmente portare a interventi concreti per risolvere una criticità che, a loro dire, si ripresenta puntualmente da oltre un decennio.

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