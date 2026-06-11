Città

SARONNO – Un messaggio di incoraggiamento agli studenti che nei prossimi giorni affronteranno gli esami di fine ciclo scolastico. A rivolgerlo è l’assessore alle politiche educative Maria Cornelia Proserpio, che a nome dell’Amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria vicinanza ai ragazzi impegnati nelle prove conclusive del percorso di studi.

L’assessore ha diffuso una nota dedicata agli studenti, ma anche alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico che ha accompagnato i giovani durante l’anno.

“Con l’avvio degli esami di fine ciclo scolastico desidero rivolgere, a nome dell’Amministrazione comunale, un sincero augurio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che si apprestano ad affrontare questo importante momento del loro percorso formativo.

Gli esami rappresentano una tappa significativa, frutto di anni di studio, impegno, sacrifici e crescita personale. Sono l’occasione per mettere a frutto le competenze acquisite e per guardare con fiducia ai nuovi traguardi che attendono ciascuno di voi.

A tutti gli studenti rivolgo l’invito ad affrontare questa esperienza con serenità, consapevoli del lavoro svolto e delle capacità maturate nel corso degli anni.

Vorrei inoltre ricordare ai ragazzi che vedono gli esami solo come un metro del loro valore che la persona non si misura soltanto nei risultati, ma anche nella determinazione, nella curiosità e nella passione che ciascuno ha saputo coltivare.

Un pensiero di ringraziamento va inoltre ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al personale scolastico e alle famiglie che hanno accompagnato i ragazzi in questo importante cammino educativo.

A tutti voi, dunque, il più caloroso in bocca al lupo per gli esami e per il futuro che vi attende, ricco di opportunità, soddisfazioni e nuove esperienze.”

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