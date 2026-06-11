Softball

SARONNO – Il violento maltempo che ieri ha colpito il Saronnese, con pioggia intensa e grandine in diverse zone del territorio, ha avuto ripercussioni anche sull’attività sportiva. A farne le spese è stata la formazione Under 13 del Saronno Softball, che non ha potuto disputare il doppio incontro di campionato previsto al campo di via De Sanctis contro la Rheavendors Caronno. Le condizioni meteorologiche hanno infatti reso impossibile lo svolgimento delle partite.

Nonostante lo stop forzato, il pomeriggio si è comunque trasformato in un’occasione positiva per le giovani atlete. Come raccontato dalla società saronnese sui propri canali social, le ragazze dell’Under 13 hanno avuto modo di conoscere e trascorrere del tempo insieme alle giocatrici della prima squadra, protagoniste nel campionato di Serie A1. Un incontro che ha permesso alle più giovani di stringere nuove amicizie e condividere momenti di sport al di là del risultato e della competizione.

“A volte si vince, a volte si perde, a volte piove – ieri ha grandinato – ma non tutti i mali vengono per nuocere” il commento del club, che ha voluto sottolineare come anche una giornata segnata dal maltempo possa trasformarsi in un’esperienza positiva per le proprie atlete.

11062026