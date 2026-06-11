Città

SARONNO – Una protesta silenziosa per richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza urbana. È l’iniziativa promossa dall’associazione Sos Italia Libera che si svolgerà oggi, giovedì 11 giugno, alle 18 davanti al Municipio, in piazza della Repubblica.A lanciare l’appello è Paolo Bocedi, fondatore dell’associazione, che ha invitato cittadini, commercianti e residenti a partecipare a un presidio pacifico nato dopo i recenti episodi di microcriminalità registrati in città e nel comprensorio.

L’obiettivo dell’iniziativa è riportare al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza, considerato da molti cittadini una delle priorità del momento. Il presidio si svolgerà senza cortei, interventi rumorosi o manifestazioni eclatanti: i partecipanti si ritroveranno davanti al Municipio per esprimere in modo simbolico la richiesta di maggiore attenzione verso il fenomeno della criminalità e del degrado urbano.

Negli ultimi mesi il tema della sicurezza è tornato più volte al centro del confronto cittadino, anche alla luce di alcuni episodi avvenuti nel centro storico, nelle aree della stazione ferroviaria e in altri punti della città, che hanno alimentato preoccupazioni tra residenti e operatori economici.

Secondo gli organizzatori, il presidio vuole rappresentare un momento di riflessione e sensibilizzazione aperto a tutti, senza appartenenze politiche, con l’intento di chiedere una presenza sempre più efficace delle istituzioni e delle forze dell’ordine sul territorio.

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