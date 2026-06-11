Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo l’ex statale Varesina, alle porte della città. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e una moto. L’allarme è scattato alle 11.16 nel tratto della Sp ex Ss233. Sul posto sono stati inviati i soccorritori con un’ambulanza della Sos Uboldo e l’auto-infermieristica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Saronno. Nell’incidente è rimasto coinvolto un ragazzo di 17 anni. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è apparso in pericolo di vita.

L’auto-infermieristica, giunta a supporto delle operazioni di soccorso, ha concluso il proprio intervento direttamente sul luogo dell’incidente. Spetterà ora agli agenti della polizia locale ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

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(foto archivio)

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