Politica

SARONNO – Il movimento politico “Patto per il Nord” risponde con la mobilitazione e la concretezza amministrativa alla drammatica escalation di microcriminalità che sta colpito la città di Saronno. Oggi stesso, il referente territoriale del saronnese e presidente della consulta Ricerca e sviluppo del movimento, Bruno Bellini, prenderà parte attiva — insieme ad una delegazione di militanti — alla manifestazione spontanea organizzata originariamente da Paolo Bocedi a Saronno per protestare contro lo stato di insicurezza permanente in cui versano lo snodo ferroviario, il centro e i plessi scolastici.

“Siamo in piazza oggi con le brave persone di Saronno per dare voce a un’esasperazione legittima,” dichiara Bruno Bellini. “Ma il Patto per il Nord non fa sciacallaggio. Alla protesta uniremo a breve la proposta tecnica.”

Mentre Bellini e i militanti saranno presenti sul territorio saronnese, il movimento dimostra la sua capacità d’azione coordinata su scala regionale. Nello stesso momento, a Milano, alla Sala Carmagnola dell’Hotel Cavalieri, si tiene l’importante talk “In-sicurezza… a Milano – La SmartCity del futuro”.

L’evento, a ingresso libero, vede i saluti istituzionali del presidente di Patto per il Nord Roberto Bernardelli e del segretario federale Paolo Grimoldi, con gli interventi del segretario di Milano Gian Antonio Bevilacqua, di esponenti trasversali del consiglio regionale e comunale (Pietro Bussolati del Pd e Alessandro De Chirico di Fi), del Segretario del Pld Milano Adriana Pepe, oltre a tecnici di primissimo piano come Pasquale Griesi (segretario fdp polizia di Stato), Alessandro Bottari (comandante polizia locale di Rozzano) e l’esperto di ia Mauro Bertolasi, con la conduzione dell’opinionista Ketty Carraffa.

Proprio sulla scorta delle competenze schierate in questi tavoli di lavoro, la consulta R&S presieduta da Bellini sta perfezionando una serie di protocolli d’azione amministrativa. Si tratta di strumenti normativi già supportati da esperimenti attuati con successo in passato (reti blindate di controllo del vicinato gestite da istituzioni e persone comuni come “Ceriano Sicura” e l’impiego del Gst – gruppo di Supporto territoriale).

Bellini annuncia che a breve verranno organizzati a Saronno due appuntamenti pubblici:

l’inaugurazione ufficiale della nuova sezione cittadina del “Patto per il Nord”.

La presentazione della 2° edizione del saggio geopolitico “Patto per il Nord – Ultimo baluardo per la libertà”, firmato dallo stesso Bellini, che per l’occasione verrà arricchito con lo sviluppo e l’affinamento di questi protocolli operativi.

Le iniziative verranno presentate non solo a Saronno ma estese anche a tutti i paesi limitrofi, per creare una rete omogenea di sicurezza e consigli utili. “Vogliamo invogliare e spingere i sindaci di tutti i colori politici a prendere a cuore questa fondamentale questione a favore di tutti i cittadini. Chi governa non ha più alibi: noi diamo le soluzioni, a loro resta la responsabilità di applicarle,” conclude Bellini.

Ufficio Stampa “Patto per il Nord” – Coordinamento Saronno

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