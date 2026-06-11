Solaro

SOLARO – Ha preso il via a Solaro la nuova edizione di “Un’estate a tutto parco!”, il campus estivo organizzato dal Parco delle Groane e della Brughiera Briantea in collaborazione con Mowgli Education.

L’iniziativa è rivolta ai bambini della scuola primaria e agli studenti del primo anno della scuola secondaria di primo grado e propone un ricco programma di attività all’aria aperta, a stretto contatto con la natura.

Ad accogliere i partecipanti nella prima giornata sono stati gli educatori del Parco insieme al presidente Claudio Meroni, al direttore generale Attilio Fiore e alle referenti dell’educazione ambientale. Tra le attività previste figurano laboratori creativi, escursioni nei boschi, cacce alle tracce degli animali, semine, attività legate alla terra e numerosi giochi immersi nell’ambiente naturale. Il campus rappresenta anche un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro svolto da chi opera quotidianamente per la tutela del territorio, dalle guardie ecologiche volontarie alle unità cinofile.

L’iniziativa sta riscuotendo un notevole successo: le prime tre settimane risultano già completamente esaurite. Restano ancora posti disponibili soltanto per l’ultimo turno, in programma fino al 3 luglio. Gli organizzatori sottolineano come il campus voglia offrire ai più giovani un’estate diversa, fatta di esperienze all’aria aperta, amicizia e scoperta del patrimonio naturalistico del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

11062026