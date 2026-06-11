Solaro

SOLARO / SARONNO – Grande partecipazione alla manifestazione “Sapori di Sardegna”, organizzata a Solaro dal circolo dei Sardi Grazia Deledda di Saronno, che ha visto la presenza numerosa di cittadini di Saronno, Solaro e dei comuni limitrofi.

La giornata di domenica è stata arricchita dalla riunione della circoscrizione dei circoli Sardi Lombardi, presentata dal coordinatore Enzo Meloni e dalla presidente nazionale della Seu Sara Nicole Cancedda, seguita da un momento conviviale con istituzioni e rappresentanti del mondo associativo.

Presenti e ringraziate la sindaca di Solaro Nilde Moretti, la sindaca di Saronno Ilaria Pagani, il consigliere regionale Simone Negri e i rappresentanti dei circoli sardi lombardi.

“Un ringraziamento va a soci e volontari per l’impegno nell’organizzazione e nella buona riuscita dell’evento”, ha commentato Enzo Meloni, presidente del circolo dei Sardi Grazia Deledda di Saronno e coordinatore della circoscrizione dei circoli Sardi Lombardi.

Il successo dell’iniziativa conferma il valore delle tradizioni, della cultura e della collaborazione tra comunità e istituzioni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09