Solaro, grande partecipazione per “Sapori di Sardegna” con il circolo Grazia Daledda di Saronno
11 Giugno 2026
SOLARO / SARONNO – Grande partecipazione alla manifestazione “Sapori di Sardegna”, organizzata a Solaro dal circolo dei Sardi Grazia Deledda di Saronno, che ha visto la presenza numerosa di cittadini di Saronno, Solaro e dei comuni limitrofi.
La giornata di domenica è stata arricchita dalla riunione della circoscrizione dei circoli Sardi Lombardi, presentata dal coordinatore Enzo Meloni e dalla presidente nazionale della Seu Sara Nicole Cancedda, seguita da un momento conviviale con istituzioni e rappresentanti del mondo associativo.
Presenti e ringraziate la sindaca di Solaro Nilde Moretti, la sindaca di Saronno Ilaria Pagani, il consigliere regionale Simone Negri e i rappresentanti dei circoli sardi lombardi.
“Un ringraziamento va a soci e volontari per l’impegno nell’organizzazione e nella buona riuscita dell’evento”, ha commentato Enzo Meloni, presidente del circolo dei Sardi Grazia Deledda di Saronno e coordinatore della circoscrizione dei circoli Sardi Lombardi.
Il successo dell’iniziativa conferma il valore delle tradizioni, della cultura e della collaborazione tra comunità e istituzioni.
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