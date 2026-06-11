Solaro

SOLARO – Dopo il violento temporale che nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno ha interessato il territorio comunale, il Comune di Solaro ha attivato le procedure di emergenza per fronteggiare le conseguenze dell’eccezionale evento atmosferico. L’Amministrazione ha richiesto l’intervento dei tecnici di Gruppo Cap per effettuare verifiche sulla rete di scarico e ha mobilitato le proprie risorse sul territorio, coinvolgendo ufficio tecnico, polizia locale e protezione civile.

La conta dei danni è ancora in corso, ma nelle prime ore successive al maltempo sono stati segnalati alcuni alberi caduti. In particolare, la caduta di una pianta proveniente da una proprietà privata in corso Italia ha reso necessaria l’interruzione temporanea della circolazione stradale.

Dal Comune arriva l’invito ai cittadini a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità impegnate nelle operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza. Per la mattinata di giovedì è inoltre prevista una pulizia straordinaria delle strade e delle aree pubbliche da parte di Servizi Comunali, con l’obiettivo di rimuovere il fogliame e i detriti lasciati dal forte temporale.

11062026