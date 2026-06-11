Cronaca

TRADATE – Momenti di tensione nella notte tra lunedì e martedì al Burger King di via Beccaria, lungo la Varesina, dove due malviventi con il volto coperto hanno messo a segno una rapina riuscendo a fuggire con l’intero incasso.

L’episodio è avvenuto attorno alle 23, poco prima della chiusura del locale. I due uomini, armati soltanto della propria determinazione e con il volto nascosto da passamontagna, si sono diretti verso la cassa e si sono fatti consegnare il denaro presente nel registratore.

Secondo le prime ricostruzioni, l’azione sarebbe stata particolarmente rapida. I rapinatori si sarebbero poi allontanati sfruttando le numerose vie di fuga presenti nella zona commerciale di via Beccaria.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Tenenza di Tradate e della Compagnia di Saronno. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per cercare elementi utili all’identificazione dei responsabili.

La rapina al fast food si aggiunge ad un altro episodio criminoso avvenuto recentemente in città, l’assalto al bancomat del Banco Desio in centro, dal quale i malviventi sarebbero riusciti ad impossessarsi di circa 40 mila euro. Gli inquirenti stanno verificando eventuali collegamenti tra i due episodi, anche se al momento non risultano elementi che consentano di ipotizzare un legame diretto tra le due azioni.

(foto archivio)

11062026