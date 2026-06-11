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TRADATE – Alcuni tombini in cattivo stato di manutenzione sul marciapiede di via Giosuè Carducci. È la segnalazione comparsa nelle scorse ore sui social network e rilanciata da un cittadino tradatese che evidenzia una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa per chi percorre la zona a piedi o in bicicletta.

A richiamare l’attenzione sul problema è stato un cittadino che ha pubblicato un messaggio nel quale sottolinea come alcuni tombini risultino particolarmente instabili e mobili. Secondo quanto riferito, la situazione potrebbe rappresentare un rischio di inciampo per i pedoni e creare difficoltà anche a chi transita con biciclette o passeggini. Per questo motivo il cittadino ha auspicato un intervento di verifica e di messa in sicurezza.

“Vorrei segnalare la presenza di alcuni tombini sul marciapiede di via Giosuè Carducci in pessimo stato di manutenzione”, scrive Morganti. “I tombini risultano particolarmente instabili e mobili, costituendo un serio pericolo di inciampo per i pedoni e un rischio di caduta per biciclette e passeggini. Credo sia doverosa la messa in sicurezza”. La segnalazione è comparsa sul gruppo social dedicato alla città e potrebbe ora essere presa in esame dagli uffici competenti per eventuali verifiche sul posto.

11062026