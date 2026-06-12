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SOLARO – SARONNO – Dall’acqua che allagava la redazione ai telefoni che continuavano a squillare per le segnalazioni dei lettori. Il violento nubifragio accompagnato dalla grandinata che nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno ha colpito Solaro e il Saronnese ha messo a dura prova anche la redazione de ilSaronno, costretta a fronteggiare un improvviso allagamento mentre continuava a raccontare in tempo reale quanto stava accadendo sul territorio.

L’emergenza si è verificata nella sede della testata a Solaro. In pochi minuti l’acqua ha causato danni ai locali rendendo necessario intervenire rapidamente per limitare le conseguenze. Proprio nelle stesse ore il giornale era impegnato a raccogliere testimonianze, fotografie e video dei numerosi disagi segnalati da cittadini e lettori tra Saronno, Solaro e i comuni vicini. A rendere ancora più particolare la situazione il fatto che la direttrice Sara Giudici stesse rientrando da una trasferta a Roma. Ha coordinato l’emergenza con qualche criticità anche sul fronte della connessione internet dal treno.

“Abbiamo vissuto momenti davvero complicati – spiega Sara Giudici – Vedere la redazione allagata mentre si è lontani non è stato semplice. Ci sono stati dei danni e tanto lavoro da fare, ma quello che porteremo con noi più di ogni altra cosa è la disponibilità delle persone che hanno risposto alle immediatamente alle nostre richieste di aiuto. Ognuno ha messo a disposizione tempo e competenze”. C’è chi ha effettuo un sopralluogo e si è accorto di quanto stava succedendo, chi è arrivato in redazione a seguito delle prime chiamate lasciando il lavoro e chi si è letteralmente rimboccato le maniche e chi ha garantito l’operatività del giornale.

“Ci siamo trovati a gestire contemporaneamente due emergenze – prosegue Sara Giudici – quella della nostra sede e quella informativa. Tutti quelli che possiamo chiamare “gli amici de ilSaronno” e i collaboratori hanno fatto un gran lavoro, permettendoci di continuare a seguire gli eventi e di fornire aggiornamenti costanti ai lettori”. Fondamentale, infatti, il contributo dei lettori che hanno inviato fotografie, video e testimonianze dai diversi comuni colpiti dal maltempo. Un aiuto prezioso che ha consentito alla testata di documentare in tempo reale quanto stava accadendo sul territorio mentre si affrontavano i problemi causati dall’allagamento.

I primi interventi per la sistemazione dei danni sono già iniziati e la redazione è tornata operativa in poche ore. Il lavoro per riportare completamente alla normalità gli spazi proseguirà nei prossimi giorni.

“La cosa più bella è aver scoperto ancora una volta quanto sia forte la comunità che si è creata attorno al nostro giornale. A tutti va il nostro grazie più sincero. La redazione è operativa e completeremo gli interventi appena possibile tornando “con più azzurro” di prima“.

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