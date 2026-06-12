Calcio

SARONNO – Prima mossa in vista della nuova stagione per l’Equipe Garibaldi Saronno, la formazione cittadina legata all’Fbc Saronno e fresca di promozione nel campionato di Seconda categoria.

La società ha infatti annunciato la conferma di Caramo Kamara, uno dei protagonisti dell’organico che ha conquistato il salto di categoria. Si tratta del primo tassello ufficializzato in vista del prossimo campionato, che vedrà la squadra impegnata in una realtà ancora più competitiva. Nel comunicato diffuso nelle scorse ore, il club ha sottolineato le qualità del giocatore, evidenziandone il valore sia sul piano tecnico che umano. Kamara viene descritto come un elemento di grande esperienza e duttilità, capace di adattarsi a più ruoli e di rappresentare una risorsa preziosa per l’equilibrio della squadra.

Determinazione, spirito di sacrificio e attaccamento al gruppo sono alcune delle caratteristiche che hanno convinto la società a puntare ancora su di lui per il nuovo campionato. Dopo la promozione conquistata al termine dell’ultima stagione, l’Equipe Garibaldi Saronno inizia dunque a programmare il futuro partendo dalle conferme, con l’obiettivo di affrontare nel migliore dei modi l’esordio in Seconda categoria.

12062026