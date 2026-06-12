Calcio

SARONNO – Tempo di tornei estivi: si è appena concluso quello che si è tenuto al centro sportivo Matteotti di via Sampietro ed è stato un grande successo. La Disacup si è sviluppata in tre serate, sempre con tanto pubblico. Organizzata da un gruppi di ragazzi saronnesi, quest’anno con il supporto logistico del Fbc Saronno, l’evento ha dunque decisamente fatto centro, presenti attorno al campo per fare un gran tifo sono stati – soprattutto – tantissimi giovani.

Primo posto per i Rookies offenders che nella finalissima hanno battuto 5-2 i Natabarber, terzi gli Olympo Storm.

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(foto dei vincitori del torneo)

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