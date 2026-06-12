Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno ha raggiunto l’accordo per la permanenza di Samuel Sardo; la volontà della dirigenza sembra essere quella di dare continuità al gruppo che ha ottenuto il miglior risultato degli ultimi anni. Nella stagione da poco conclusa il Saronno ha infatti raggiunto la finale playoff del campionato di Eccellenza, arrendendosi soltanto alla Solbiatese nell’ultimo atto della corsa verso la Serie D.

La conferma di Sardo rappresenta un tassello nella costruzione della rosa per il campionato 2026-2027.

Nel suo percorso calcistico Sardo può vantare esperienze significative anche in piazze importanti. In passato ha infatti vestito tra l’altro le maglie di Juve Stabia, Bra e Vogherese, accumulando esperienza in campionati nazionali e regionali e costruendosi un curriculum di rilievo.

Il lavoro sul mercato prosegue intanto sotto la regia del direttore generale Marco Proserpio e dei responsabili dell’area sportiva Alfredo Ottolina e Carlo Rolla, impegnati a consolidare una squadra che punta a confermarsi tra le protagoniste del prossimo torneo di Eccellenza.

La permanenza di Samuel Sardo va proprio in questa direzione: mantenere una solida base dell’organico che ha saputo riportare il Saronno ai vertici del calcio regionale.

Il mercato

11062026