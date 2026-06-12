Calcio

SARONNO – Riccardo Vaglio ha deciso di lasciare il calcio giocato. L’attaccante esterno classe 1993 ha annunciato il ritiro a causa di nuovi impegni professionali che non gli consentono più di dedicare al pallone il tempo e la continuità necessari. Per i tifosi del Fbc Saronno si tratta dell’addio di uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni. Vaglio ha infatti indossato la fascia di capitano biancoceleste, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Molto amato dai sostenitori saronnesi e particolarmente apprezzato anche dalla dirigenza per il suo attaccamento alla maglia e per le qualità umane, ha lasciato un ricordo importante nel suo periodo in città.

L’ultima esperienza della sua carriera è stata al Pianico, dove ha chiuso la stagione con sette reti nella seconda parte del campionato. In precedenza aveva conquistato importanti successi con Oltrepò, Tritium e Sant’Angelo, club con il quale aveva realizzato 18 gol in una stagione da protagonista. Nel corso della sua carriera ha saputo distinguersi per qualità tecniche, personalità e leadership, diventando spesso un elemento determinante nelle squadre in cui ha militato. L’annuncio del ritiro è arrivato attraverso un lungo e sentito messaggio pubblicato sui social, nel quale il giocatore ha ripercorso quasi tre decenni trascorsi sui campi da calcio.

La notizia del ritiro è stata riportata nelle scorse ore dal sito specializzato paolozerbi.com, che ha raccolto il saluto dell’ex capitano biancoceleste. Una decisione che chiude un lungo percorso calcistico e che segna la fine della carriera di uno dei giocatori più apprezzati dagli sportivi saronnesi negli ultimi anni. Per il Fbc Saronno, dove ha lasciato un ricordo importante sia dal punto di vista umano sia sportivo, Vaglio resta una figura particolarmente legata alla recente storia del club. Il suo nome è infatti associato a stagioni da protagonista e alla fascia di capitano indossata con orgoglio davanti ai tifosi del Colombo-Gianetti.

Questo il messaggio integrale con cui Riccardo Vaglio ha annunciato la propria decisione:

Caro Calcio,

scrivere queste parole è incredibilmente difficile, ma è arrivato il momento di fare una scelta. Oggi devo dirti addio, a causa di nuovi impegni professionali che non mi permettono più di darti lo spazio e la costanza che meriti. Se ci penso, mi vengono i brividi: ho iniziato a correrti dietro quando avevo solo 5 anni, con le scarpe troppo grandi e un sogno gigante. ho avuto la fortuna immensa di poter trasformare la mia più grande passione in un vero e proprio lavoro.

I miei impegni attuali però, ora richiedono tutta la mia presenza. Non posso più garantire la costanza negli allenamenti ed il fine settimana. Il rispetto che ho per la squadra e per la mia stessa storia mi impone di fare un passo indietro: non sono mai stato capace di fare le cose a metà. Mi hai insegnato l’importanza della disciplina, del lavoro di squadra e della perseveranza. Hai forgiato il mio carattere, mi hai mostrato cosa significa lottare per i propri sogni e superare le difficoltà. Mi hai regalato emozioni indescrivibili e ricordi che porterò sempre nel profondo del mio cuore.

Sono parole di gratitudine, ti ringrazio per le lezioni preziose che mi hai insegnato e per le amicizie che ho fatto lungo il cammino. Non dimenticherò mai i momenti di gloria e le vittorie che insieme abbiamo conquistato. Prometto di portare con me i valori che ho imparato da te, anche se non sarò più sul campo. Porterò avanti la tua lezione di impegno, di determinazione e di rispetto. Continuerò a coltivare la passione e a cercare la bellezza in ogni cosa che faccio. È tempo di smettere di giocare, ma questo non significa che dimenticherò mai il nostro legame. Per 28 anni sei stato il filo conduttore della mia vita ed oggi, chiudo questo meraviglioso capitolo Grazie a tutti coloro che ne hanno fatto parte

Con affetto eterno, Ricky

12062026