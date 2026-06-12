iltra2

CASTELSEPRIO – Il Parco archeologico di Castelseprio aderisce alle Giornate europee dell’archeologia 2026 con un ricco programma di iniziative in calendario sabato 13 e domenica 14 giugno, pensato per coinvolgere adulti, famiglie e bambini alla scoperta del patrimonio storico e naturalistico del sito Unesco.

Il programma

La manifestazione prenderà il via sabato 13 giugno alle 11 con la presentazione del progetto VISTA, acronimo di “Visual Investigation of Santa Maria Foris Portas (Castelseprio)”. Si tratta di un innovativo progetto internazionale di ricerca dedicato alla chiesa di Santa Maria foris portas e al suo straordinario ciclo di affreschi. L’incontro consentirà di approfondire le nuove tecnologie utilizzate per lo studio, il monitoraggio e la conservazione del monumento e delle sue decorazioni pittoriche.

Nel pomeriggio, alle 14.30, spazio ai più piccoli con il laboratorio “Scatti del passato”. L’iniziativa è rivolta a bambini e giovani aspiranti archeologi e propone un percorso alla scoperta del Parco attraverso la fotografia, strumento utile per comprendere come il paesaggio si sia trasformato nel corso del tempo. L’attività è organizzata in collaborazione con Abbonamento Musei Lombardia.

La giornata si concluderà alle 21 con “Il bosco dopo il tramonto”, una passeggiata serale guidata dalle Guardie ecologiche volontarie per conoscere il mondo naturale nelle ore notturne, tra suoni, luci e presenze che animano il bosco dopo il calare del sole. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le Guardie ecologiche volontarie di Usmate Velate e Carnate.

Domenica 14 giugno sarà invece dedicata alle attività di ricerca archeologica. Alle 11, alle 14.30 e alle 16 si terranno le visite “Scavi aperti”, durante le quali archeologi e studiosi accompagneranno il pubblico alla scoperta degli scavi e dei progetti di ricerca in corso all’interno del parco. Sarà l’occasione per conoscere da vicino le ultime novità emerse dalle indagini archeologiche. Per ciascuna visita il ritrovo è previsto dieci minuti prima dell’inizio all’Info Point del Parco archeologico.

Le Giornate europee dell’archeologia rappresentano ogni anno un’importante occasione per avvicinare il pubblico al mondo della ricerca, della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto con studiosi, archeologi e professionisti del settore.

12062026