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CASTIGLIONE OLONA – Importante traguardo sportivo per Andrea Genesi, che ha ottenuto la cintura nera al termine degli esami di graduazione che si sono svolti domenica 7 giugno nella palestra delle scuole medie di Castiglione Olona.

L’annuncio è stato dato dalla Sks, società attiva nel settore delle arti marziali, che ha sottolineato il risultato raggiunto dall’atleta al termine di un percorso di impegno, allenamenti e preparazione tecnica. La sessione di esami ha visto impegnati i praticanti nel tradizionale passaggio di grado, uno dei momenti più significativi nella carriera di ogni atleta. Per Andrea Genesi è arrivato il riconoscimento più importante, con il conseguimento della cintura nera.

Dalla società sono arrivati i complimenti al neo cintura nera per il risultato ottenuto, salutato con un caloroso applauso da parte di tecnici, compagni di allenamento e familiari presenti all’appuntamento. Il conseguimento della cintura nera rappresenta un traguardo prestigioso nel percorso delle arti marziali, simbolo non solo delle competenze tecniche raggiunte, ma anche della costanza, della disciplina e della dedizione dimostrate negli anni di pratica sportiva.

12062026