Cronaca

CISLAGO – Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un box utilizzato come deposito, ma il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi e soprattutto la propagazione dell’incendio alle altre autorimesse presenti nel cortile.

L’emergenza si è verificata nel pomeriggio di oggi in centro a Cislago. Alcuni residenti, accortisi del fumo e delle fiamme provenienti dal box, hanno immediatamente lanciato l’allarme al numero unico per le emergenze.

Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco con tre mezzi provenienti dai comandi di Varese e Como. Le squadre hanno lavorato per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area, riuscendo a domare le fiamme prima che potessero coinvolgere gli altri box e le strutture vicine.

L’intervento si è protratto per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e di bonifica, con i pompieri impegnati anche nelle verifiche per escludere eventuali focolai residui. Fortunatamente non si registrano persone ferite né intossicate.

Sul luogo dell’incendio è arrivato anche il sindaco Stefano Calegari, che ha seguito da vicino l’evolversi delle operazioni insieme ai soccorritori e alla protezione civile cittadina.

Restano ora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo, indagini che sono partite dai rilievi dei vigili del fuoco.

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