Groane

SOLARO – Nessun licenziamento e una risposta forte da parte delle istituzioni e dei lavoratori. È il messaggio lanciato giovedì 11 giugno dai dipendenti Electrolux che hanno presidiato la sede del consiglio regionale della Lombardia in occasione dell’audizione di una delegazione sindacale davanti alla IV Commissione.

Al centro della mobilitazione c’è il piano presentato dal gruppo, che secondo quanto contestato dai lavoratori prevede 1.700 esuberi in Italia su circa 4.500 dipendenti. Tra gli stabilimenti coinvolti figura anche quello di Solaro, dove sarebbero a rischio 217 posti di lavoro.

Durante il presidio è stata ribadita la contrarietà al progetto aziendale. “Rigettiamo il piano Electrolux che prevede 1.700 licenziamenti in Italia su 4.500 dipendenti, 217 nello stabilimento di Solaro” hanno affermato i manifestanti presenti davanti a Palazzo Pirelli.

Particolarmente netta la posizione espressa dai Lavoratori Metalmeccanici Organizzati che con Antonio Ferrari hanno rilanciato lo slogan “Basta concertazioni”, chiedendo una mobilitazione compatta di tutti i dipendenti. Nel loro intervento hanno ricordato come negli ultimi anni, nello stabilimento di Solaro, si siano susseguiti ridimensionamenti dell’organico attraverso uscite incentivate, periodi di solidarietà e ricorso alla cassa integrazione. “Negli ultimi anni a Solaro sono state ridotte le maestranze con licenziamenti camuffati da esuberi incentivati, è stato ridotto l’orario di lavoro con l’uso della solidarietà ed è stata utilizzata la cassa integrazione aumentando contemporaneamente i ritmi di lavoro” hanno sostenuto i rappresentanti del movimento.

Dal presidio è arrivato anche un appello all’unità dei lavoratori. “La risposta deve essere compatta da parte di tutti i lavoratori: nessun piano deve essere accettato se prevede licenziamenti” hanno dichiarato.

Nel corso della manifestazione sono state inoltre avanzate richieste rivolte al mondo politico affinché vengano introdotte regole più stringenti nei confronti delle multinazionali che ricevono sostegni pubblici. I manifestanti hanno chiesto “norme chiare che fermino l’arroganza delle multinazionali” e la restituzione dei contributi pubblici ricevuti dalle aziende che successivamente decidono di ridurre la produzione o delocalizzare.

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