Saronnese

GERENZANO / SARONNO – Domenica 14 giugno l’ambito rerritoriale sociale di Saronno organizza al Parco degli Aironi di Gerenzano una giornata di festa per la chiusura della Linea 1.2 del Pnrr M5C2, dedicata all’autonomia delle persone con disabilità. L’iniziativa sarà un momento di condivisione e riflessione per celebrare tre anni di inclusione e crescita e sarà aperta a tutta la cittadinanza.

La manifestazione prenderà il via alle 10 con l’apertura dell’evento e i saluti istituzionali. Alle 10.30 sarà proiettato il video “Le Radici e le Ali”, che documenta il lavoro svolto durante il progetto e propone uno sguardo al futuro. Dalle 11, e per l’intera giornata, sarà possibile partecipare a diversi laboratori creativi aperti a tutti senza prenotazione, tra cui “Parole a colori” e il “Laboratorio di ceramica”. Per tutta la durata dell’evento è inoltre previsto un accompagnamento musicale con un dj set dedicato. Tra le 12 e le 14 sarà attivo il servizio ristoro, a pagamento, curato dal Ristorante IN-perfezione.

Il programma proseguirà nel pomeriggio. Alle 14 sono previsti gli interventi di Ledha, Lega per i diritti delle persone con disabilità, e di About a Film Snc, partner di progetto. Alle 14.30 sarà invece proiettato il docufilm “Viola Melanzana”, seguito da una breve intervista agli attori del cortometraggio.

Alle 15 spazio alla proiezione del cortometraggio sociale sull’autismo dal titolo “Out-ismo”. Dalle 15.30 alle 16.30 sono in programma animazione con balli di gruppo e musica, mentre dalle 16.30 alle 17.30 si terrà una camminata a tappe nel parco aperta a tutti.

L’iniziativa rappresenta l’occasione per condividere con la comunità il percorso svolto negli ultimi tre anni nell’ambito del progetto dedicato all’autonomia delle persone con disabilità, valorizzando le esperienze realizzate e guardando alle prospettive future.

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