SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 11 giugno, grande attenzione per le conseguenze della violenta grandinata che ha colpito il territorio, per le difficoltà denunciate dagli inquilini delle case Aler e per il presidio dedicato alla sicurezza. Spazio anche alla musica con il nuovo singolo di 22Simba e alla rubrica storico-artistica dedicata a un affascinante edificio neogotico.

La maxi grandinata che si è abbattuta sulla città ha lasciato dietro di sé numerosi danni: abitazioni colpite, cantine allagate, cavi strappati e un grande albero abbattuto. Il giorno dopo, cittadini e tecnici erano ancora al lavoro per ripristinare la normalità.