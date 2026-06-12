I più letti di ieri: maxi grandinata, case ancora sott’acqua e presidio per la sicurezza
12 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 11 giugno, grande attenzione per le conseguenze della violenta grandinata che ha colpito il territorio, per le difficoltà denunciate dagli inquilini delle case Aler e per il presidio dedicato alla sicurezza. Spazio anche alla musica con il nuovo singolo di 22Simba e alla rubrica storico-artistica dedicata a un affascinante edificio neogotico.
La maxi grandinata che si è abbattuta sulla città ha lasciato dietro di sé numerosi danni: abitazioni colpite, cantine allagate, cavi strappati e un grande albero abbattuto. Il giorno dopo, cittadini e tecnici erano ancora al lavoro per ripristinare la normalità.
Saronno, maxi grandinata, il giorno dopo: case danneggiate, cantine allagate, cavi strappati e un enorme albero abbattuto
Nelle case Aler torna la protesta degli abitanti, che denunciano una situazione di allagamenti e infiltrazioni che si trascina da oltre undici anni. Attraverso un appello rivolto all’amministrazione comunale chiedono un sopralluogo diretto per verificare le condizioni in cui vivono.
Saronno, case Aler ancora sott’acqua: “Da 11 anni viviamo così, aiutateci”. Appello a sindaca e assessore venite a vedere
Il rapper 22Simba, originario di Caronno Pertusella e forte di milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, atteso dai fan per il giorno successivo.
22simba, fuori domani il nuovo singolo del rapper di Caronno Pertusella da milioni di ascolti
Si è svolto un presidio dedicato al tema della sicurezza, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti politici. L’iniziativa ha riportato al centro del dibattito pubblico le questioni legate al controllo del territorio e alla percezione della sicurezza urbana.
Saronno, duro confronto al presidio per la sicurezza: diretta
La rubrica storico-artistica di Sergio Beato accompagna i lettori alla scoperta di Palazzo Sopranzi, suggestivo esempio di architettura neogotica immerso sui colli di Tradate, tra storia, curiosità e dettagli artistici.
https://ilsaronno.it/2026/06/10/note-storico-artistiche-di-sergio-beato-un-sogno-neogotico-sui-colli-di-tradate-il-palazzo-sopranzi/
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