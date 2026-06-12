Limbiate

LIMBIATE – Un festival per riscoprire la storia, riflettere sul presente e immaginare il futuro dell’ex ospedale psichiatrico Antonini di Mombello. È questo l’obiettivo di “Liberamente”, manifestazione organizzata dal Comune di Limbiate e dall’associazione di promozione sociale Tanto+, con la collaborazione della Fondazione Morandi. L’iniziativa, a ingresso libero, si svolgerà il 12, 13 e 16 giugno negli spazi dell’ex ospedale psichiatrico Antonini, in via Monte Grappa 40.

La prima edizione del festival propone mostre, spettacoli, incontri pubblici, laboratori e momenti di socialità dedicati alla memoria del complesso di Mombello e al suo possibile rilancio come luogo di comunità.

Il programma di venerdì 12 giugno

La manifestazione si aprirà alle 17.30 con “Era Mombello”, mostra fotografica curata da Giacomo Doni. Alle 19 è in programma “Aspettando il teatro”, aperitivo offerto dalla comunità Montebello. La serata proseguirà alle 20.45 con “Noi siamo quelle che chiamano matte”, spettacolo teatrale della compagnia “I fuori di testo”.

Il programma di sabato 13 giugno

La giornata inizierà alle 12.30 con “Indovina chi viene a pranzo”, picnic condiviso aperto alla partecipazione del pubblico. Alle 15 spazio a bancarelle e laboratori. Alle 17.30 si terrà “Il tempo dei manicomi… e tantopiù”, incontro dedicato al tema della salute mentale e alla storia delle istituzioni manicomiali. Dalle 19.30 è previsto “Out/Side”, momento conviviale con aperitivo e dj set organizzato da Tanto+.

Il programma di martedì 16 giugno

L’ultima giornata prenderà il via alle 15 con una nuova apertura della mostra fotografica “Era Mombello”, sempre a cura di Giacomo Doni. Alle 21 si svolgerà “Quale futuro?”, incontro pubblico dedicato al destino e alle prospettive di recupero dell’ex ospedale psichiatrico Antonini.

“Liberamente” nasce con l’intento di riportare l’attenzione su uno dei luoghi più significativi della storia del territorio brianzolo e delle Groane. Attraverso linguaggi diversi – dalla fotografia al teatro, fino al confronto pubblico – il festival vuole promuovere una riflessione collettiva sulla memoria dell’ex manicomio di Mombello e sulle opportunità di valorizzazione dell’area.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito. Gli eventi si svolgeranno all’interno dell’ex ospedale psichiatrico Antonini di Limbiate, con accesso da via Monte Grappa 40.

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