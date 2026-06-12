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SARONNO – Venerdì 12 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e da condizioni stabili per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà generalmente asciutto dalle prime ore del mattino fino alla sera.

Le temperature saranno gradevoli, con valori compresi tra una minima di 16°C e una massima di 26°C. Il contesto meteorologico risulterà favorevole alle attività all’aperto grazie alla presenza di ampie schiarite e a un soleggiamento diffuso. I venti soffieranno moderati da nordest nelle ore mattutine, per poi attenuarsi nel corso del pomeriggio e disporsi da sudest con intensità debole. Non sono presenti allerte meteo e non si segnalano fenomeni significativi o condizioni fuori dall’ordinario.

La situazione atmosferica resterà quindi stabile anche nelle aree circostanti, con una giornata contraddistinta da tempo tranquillo e visibilità generalmente buona. Le condizioni favoriranno un clima piacevole sia nelle ore centrali sia in serata, quando i cieli si manterranno in gran parte poco nuvolosi.

In Lombardia il quadro meteorologico sarà dominato dall’alta pressione, con tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte del territorio regionale. Sereno o poco nuvoloso sulle pianure e sulle aree pedemontane, mentre sui rilievi saranno possibili locali addensamenti nuvolosi alternati a schiarite, senza particolari conseguenze sul tempo. Anche nel resto della regione non sono attesi fenomeni rilevanti.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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