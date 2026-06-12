Misinto

MISINTO – È iniziato il conto alla rovescia verso la 29′ edizione della Misinto BierFest, uno degli appuntamenti estivi più attesi della Brianza. La manifestazione è stata presentata ufficialmente ieri nella sala consiliare del Comune di Misinto, dove organizzatori e istituzioni hanno illustrato le prime novità dell’edizione 2026. La festa si svolgerà dal 2 al 18 luglio e animerà il paese per tre fine settimana consecutivi. Gli eventi saranno in programma ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica, con un calendario che unirà musica dal vivo, gastronomia e la tradizionale proposta birraria che negli anni ha reso celebre la manifestazione.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Misinto BierFest Fabio Mondini, il deputato Fabrizio Sala, il sindaco di Misinto Matteo Piuri, Luca Tacca del birrificio tedesco Mönchshof e Paola Silva e Paolo Maspero della Federazione italiana cuochi Lombardia.

Tra le principali novità annunciate figura il nuovo “Villaggio della birra“. Gli organizzatori hanno mantenuto il massimo riserbo sui dettagli, limitandosi ad anticipare la realizzazione di una grande area all’aperto caratterizzata da una scenografia completamente rinnovata e pensata per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente ai visitatori.

Per il resto del programma bisognerà attendere ancora qualche settimana. Gli organizzatori hanno infatti annunciato che nelle prossime settimane verranno svelati il calendario completo degli spettacoli, gli ospiti, le serate speciali e tutte le altre novità della manifestazione.

La BierFest di Misinto si conferma così uno degli eventi più importanti dell’estate brianzola, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori da tutta la Lombardia.

12062026