Comasco

MOZZATE – Il Comune di Mozzate ha reso noto il calendario degli interventi di disinfestazione e derattizzazione che interesseranno il territorio comunale nei prossimi mesi. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione e tutela della salute pubblica, con l’obiettivo di contenere la presenza di insetti infestanti e roditori durante il periodo estivo e autunnale.

Il programma prevede una serie di interventi contro le zanzare. Larvicidi, finalizzati a contrastare la proliferazione delle zanzare già nelle prime fasi del loro sviluppo. Le operazioni sono state programmate per il 23 giugno, il 22 luglio, il 18 agosto e il 22 settembre. Sono inoltre previsti interventi adulticidi nei parchi pubblici comunali. In questo caso le date individuate sono il 18 giugno, il 15 luglio e il 12 agosto. Queste operazioni mirano a ridurre la presenza degli insetti adulti nelle aree verdi maggiormente frequentate dai cittadini.

Il piano comprende anche due interventi di derattizzazione, fissati per il 28 agosto e il 29 ottobre, con l’obiettivo di monitorare e contenere l’eventuale presenza di roditori sul territorio.

Dal Comune viene precisato che gli interventi saranno eseguiti da personale di Ats Insubria, utilizzando prodotti autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e sanitaria. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela degli insetti impollinatori: le aree nelle quali sono presenti alveari o colonie di api non saranno infatti sottoposte a disinfestazione. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prendere nota delle date previste e a collaborare seguendo eventuali indicazioni che verranno fornite in occasione degli interventi programmati.

12062026