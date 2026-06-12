Città

SARONNO – Condivisione, socialità, appartenenza e ricerca saranno i temi al centro dell’iniziativa che accompagnerà la riapertura del cortile interno di palazzo Visconti, restituito alla cittadinanza dopo anni di chiusura grazie a un intervento di riqualificazione. L’appuntamento, fissato per sabato 13 giugno, s’intitola “Affamati di idee? Tutti a tavola” e rappresenta non solo l’occasione per inaugurare uno spazio rinnovato, ma anche un momento di confronto aperto sul valore dello spazio pubblico e sul suo ruolo nella vita della comunità. L’attenzione sarà rivolta in particolare ai luoghi della città di Saronno che oggi risultano inutilizzati, poco valorizzati o in stato di abbandono, con l’obiettivo di stimolare una riflessione condivisa sul loro possibile recupero e sulle opportunità che possono offrire ai cittadini.

La giornata prenderà il via alle 16 con i saluti istituzionali, seguiti alle 16.30 dalla tavola rotonda “Abitare lo spazio pubblico”. L’incontro sarà moderato dalle architette Chiara Rimoldi e Margherita Anna Villa e offrirà spunti di approfondimento sul tema della vivibilità urbana e dell’utilizzo degli spazi collettivi.

Alle 18 è in programma un laboratorio di mappatura partecipata, durante il quale i partecipanti saranno coinvolti in un’attività di analisi e condivisione delle proprie esperienze e percezioni dei luoghi cittadini.

La parte serale dell’evento inizierà alle 19.30 con un aperitivo, a pagamento, curato da Pachamama Café e accompagnato dal dj set di Fe-Lab. La manifestazione si concluderà alle 21 con il concerto dei Telemagenta, organizzato sempre da Fe-Lab.

L’iniziativa punta a trasformare la riapertura del cortile in un momento di incontro e partecipazione, favorendo il dialogo tra cittadini, professionisti e istituzioni sul futuro degli spazi pubblici e sul loro ruolo nella costruzione di una comunità più inclusiva e consapevole.

(foto di archivio: sopralluogo del cortile di Palazzo Visconti)

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