Città

SARONNO – A partire da giovedì 18 giugno prenderanno il via importanti lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas in via Volonterio. L’intervento, che si protrarrà fino al 31 agosto, riguarderà il tratto ascendente e discendente del cavalcavia ed è finalizzato al rinnovo di una rete ormai obsoleta attraverso l’installazione di materiali di nuova generazione, più moderni e sicuri. Per consentire l’esecuzione delle opere saranno introdotte significative modifiche alla viabilità cittadina, in particolare lungo uno degli assi stradali più importanti di Saronno.

Via Volonterio diventerà a senso unico di marcia in direzione via Varese nel tratto compreso tra via Monte Rosa e la rotatoria di viale Prealpi.

Dalla rotatoria tra via Varese, via Volonterio e via Filzi sarà invece consentito l’accesso a via Volonterio in direzione via Monte Rosa esclusivamente al traffico locale.

Per raggiungere il lato est della città provenendo da via Varese sarà necessario utilizzare percorsi alternativi attraverso via Primo Maggio, viale Lombardia, viale Lazzaroni, via Europa, via Galli o via Novara.

In particolar modo, per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate sono stati individuati specifici percorsi obbligatori.

Durante il periodo dei lavori saranno temporaneamente soppresse le fermate del trasporto pubblico urbano presenti in via Varese e via Volonterio. Per informazioni aggiornate sulle linee e sulle eventuali variazioni del servizio si invitano gli utenti a consultare il sito di STIE ( www.stie.it ).

Contestualmente, in via sperimentale e per la durata del cantiere, è stata modificata anche la disciplina della circolazione nell’area della stazione ferroviaria di Saronno Centro: i veicoli provenienti da viale Rimembranze/via Cantore in direzione via Caduti della Liberazione avranno l’obbligo di dare la precedenza ai mezzi in transito da via Primo Maggio/Piazza Cadorna.

Si consiglia a chi transita da Saronno verso paesi limitrofi di prediligere strade extraurbane o l’autostrada

“Siamo consapevoli dei disagi che un intervento di questa portata comporterà per residenti, automobilisti e attività della zona. Si tratta però di lavori necessari e non più rinviabili. La sostituzione della rete del gas rappresenta un investimento importante per la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture cittadine. Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza e collaborazione durante queste settimane, nella consapevolezza che il beneficio sarà duraturo per tutta la comunità” sottolinea la sindaca Ilaria Pagani.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e alle modifiche alla circolazione entrate in vigore da oggi su piazza Cadorna e da giovedì 18 giugno per le restanti vie.

—