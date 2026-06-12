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SARONNO – I danni causati dal violento maltempo di mercoledì pomeriggio si fanno sentire anche al Campo di Oz, il progetto agricolo e sociale nato a Saronno per coltivare ortaggi e creare opportunità di inclusione, recuperando al tempo stesso terreni sottratti al degrado e allo spaccio.

A renderlo noto sono stati i responsabili dell’iniziativa attraverso una comunicazione diffusa sui social network. La grandinata che ha interessato il Saronnese ha infatti colpito duramente le coltivazioni in pieno campo, danneggiando gli ortaggi che erano in fase di crescita.

A causa delle conseguenze del maltempo, l’associazione ha deciso di posticipare di una settimana la possibilità di ordinare le cassette di prodotti ortofrutticoli previste per i prossimi giorni. Una scelta resa necessaria per consentire alle colture di riprendersi e per valutare l’effettiva entità dei danni subiti. “Ci auguriamo che il bel tempo previsto nei prossimi giorni aiuti il campo a riprendersi e ci permetta di tornare presto a condividere con voi i frutti di questo lavoro”, spiegano i promotori del progetto, che hanno anche ringraziato sostenitori e cittadini per la vicinanza e il sostegno dimostrati.

Il Campo di Oz era stato presentato nelle scorse settimane come un’iniziativa capace di unire agricoltura, inclusione sociale e riqualificazione del territorio. L’obiettivo è quello di creare una comunità attorno alla coltivazione di ortaggi, valorizzando terreni prima inutilizzati e offrendo nuove opportunità di partecipazione e crescita. La speranza, ora, è che il ritorno del bel tempo permetta alle coltivazioni di superare rapidamente le conseguenze della grandinata e di riprendere il percorso avviato nei mesi scorsi.

12062026