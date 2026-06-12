Eventi

SARONNO – Un pezzo di storia saronnese si appresta a riprendere vita: dopo una lunga assenza che si protraeva da molti anni, il prossimo fine settimana segnerà il grande ritorno di “Vivi Colombara – Entriamo in FrAzione“, la storica e identitaria festa della Cascina Colombara.

Il weekend di sabato 13 e domenica 14 giugno trasformerà l’area pubblica di via Camillo Torres in un grande distretto a cielo aperto tra sport, musica, sapori di una volta e antiche tradizioni.

Dietro la complessa macchina organizzativa ci sono la cooperativa Colombara e la fondazione Base Scout Colombara (Ba.Co.), che sono riuscite a tessere una fitta rete di collaborazioni locali. L’evento gode infatti del prestigioso patrocinio del comune di Saronno, della comunità pastorale Crocifisso Risorto e della società San Vincenzo De Paoli, oltre al supporto attivo di tantissime associazioni cittadine come Agesci, i Cantastorie, ScacchiSaronno e la cooperativa Ozanam.

Le danze si apriranno ufficialmente sabato alle 16: il pomeriggio proporrà subito un’attività dinamica con la sessione di orienteering per tutte le età curata dalla fondazione Ba.Co., con iscrizioni sul posto; con il calare della sera, l’atmosfera si sposterà sulla musica, prima con le danze popolari del gruppo “ReUn” alle 18.30 e poi con il piatto forte delle 20.45, ovvero il concerto dal vivo “Dietro frasi di canzoni“, un raffinato tributo a Fabrizio De André eseguito dal gruppo “Quelli Che…”.

La domenica si aprirà invece sotto il segno della comunità e dello sport: dopo la santa messa delle 8.30 alla chiesa di San Carlo, celebrata dal prevosto mons. Giuseppe Marinoni e da don Romeo Maggioni, alle 9.30 si terrà lo start dell’attesissima corsa podistica non competitiva delle Tre Cascine, un classico del podismo locale articolato su due percorsi da 5 e 10 chilometri con una quota di iscrizione di 5 euro.

Il pomeriggio domenicale sarà un concentrato di attività per tutti i gusti. A partire dalle 14.30 gli appassionati di strategia si sfideranno nel torneo ufficiale con l’associazione ScacchiSaronno, mentre alle 16 i Cantastorie Saronno guideranno i presenti in una suggestiva passeggiata alla scoperta della Cascina Colombara. Il momento più spettacolare e legato alle vecchie tradizioni è atteso per le 18 con il leggendario palo della cuccagna, che vedrà l’esibizione dei professionisti “Acrobati della Cuccagna di Villa D’Almè” di Bergamo, ma la sfida sarà aperta anche alle squadre locali. La festa si chiuderà poi in musica con il pop-rock dei “Team Radio Star” e i balli serali guidati da “Bizzarie Dance”.

Per tutta la durata della manifestazione, via Torres sarà una cittadella viva a 360 gradi. I visitatori troveranno un’attrezzata area con stand gastronomici e food truck per pranzi, cene e aperitivi, ma anche molti contenuti culturali. Tra questi spiccano la mostra fotografica “Gent de Cassina…” curata da Alessandro Banfi e Franco Fioriti, i laboratori di orticoltura di Semplice Terra, le visite al “Campo di Oz” e uno spazio bimbi vintage animato dai tradizionali giochi del “Pozzo di San Solutore e San Carlo”.

L’ingresso all’area è completamente libero e gratuito, e per informazioni o iscrizioni alle varie attività è possibile scrivere a [email protected].

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09