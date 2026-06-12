Città

SARONNO – Ultimo appuntamento della stagione per il coro da Camera Hebel Città di Saronno, che venerdì 12 giugno alle 21 porterà sul palco del Parco Ex Seminario lo spettacolo “Top of the Pop”, concerto inserito nel calendario della rassegna Saronno Estate promossa dal Comune di Saronno.

L’evento si terrà nel nuovo palco immerso nel verde del parco di via Varese 159, recentemente inaugurato, e rappresenterà l’occasione per salutare il pubblico prima della pausa estiva con una serata interamente dedicata alla musica pop. Un repertorio energico e coinvolgente accompagnerà quello che il coro definisce il concerto della “fine anno”, pensato per celebrare insieme al pubblico il percorso svolto durante la stagione.

Sul palco, accanto alle voci del Coro Hebel, diretto da Diego Ceruti, saranno presenti Matteo Giammò alla beatbox e Andrea Pedrazzini al pianoforte, per uno spettacolo che unirà arrangiamenti corali e sonorità contemporanee.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito di Saronno Estate 2026 grazie alla collaborazione con il Comune di Saronno, che ospita l’appuntamento all’interno del programma estivo cittadino. L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

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