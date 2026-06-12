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LAZZATE – Dopo il grande successo e divertimento degli scorsi anni, torna a Lazzate con la sua ottava edizione la Champions Freak, l’evento estivo che, con competizioni sportive, cucina e musica, coinvolgerà l’oratorio San Luigi di Lazzate durante le sere del 12-13-14 giugno, 19-20-21 giugno e 26-27 giugno.

Nato nel 2017 dall’idea di alcuni giovani con l’obbiettivo di aggregare, divertire e coinvolgere la comunità del paese, oggi conta più di 400 partecipanti e intrattiene da ben nove anni l’oratorio San Luigi di Lazzate che, grazie al contributo di ben 60 volontari, diventerà ancor più luogo di aggregazione dove grandi e piccoli potranno sfidarsi in diversi torneo di calcio, beach volley, basket e persino calcio balilla umano accompagnati da musica, spettacolo e cucina con menù speciali che comprenderà dai classici panini con la salamella al celebre fritto misto diventato ormai simbolo dell’evento. La competizione si concluderà ufficialmente sabato 27 giugno, giorno durante il quale saranno premiate in atmosfera di festa le squadre vincitrici.

Ad animare la Champions Freak ci sarà, inoltre, il tema che, dopo quello dello scorso anno ispirato al film Ritorno al Futuro, questa edizione sarà il “viaggio verso l’infinito tra creatività, spazio e surrealismo che, dunque, caratterizzerà il carattere artistico dell’ottava edizione della Champions Freak.

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