SARONO – “Bastano 5 minuti per abbattere un albero, ma servono 30 anni per farlo crescere. Troppi sono stati in questi anni gli interventi edificatori in città che hanno portato all’abbattimento di alberi senza una vera e propria piantumazione compensativa”.

Inizia così la nota di Ambiente Saronno circolo Legambiente di Saronno.

“Guardiamo ad esempio cosa succede nei grandi progetti urbanistici, come la variante del Piano Attuativo per l’ambito ATUb8 (area dismessa ex Enel fronte chiesetta S. Antonio). Nei documenti tecnici si legge chiaramente che, a fronte delle quote di aree e servizi da cedere alla comunità, ampie metrature vengono convertite in monetizzazioni (parliamo di 1400 mq da monetizzare). Ma ci chiediamo: la compensazione monetaria è veramente la soluzione migliore? I soldi nelle casse comunali sostituiscono l’ossigeno, l’ombra e la biodiversità che perdiamo oggi?”

E continuano: “Prendiamo questo comparto come esempio per il futuro. In fase di contrattazione con i privati, il Comune ha il pieno potere di chiedere tutele stringenti per la vegetazione esistente o pretendere una piantumazione compensativa reale e in loco. Eppure, troppo spesso si preferisce ricevere denaro anziché salvaguardare il verde vivo. Ma è proprio necessario abbattere? Se gli alberi fossero finalmente considerati un patrimonio utile, vivo e insostituibile per la nostra comunità, si potrebbe progettare in modo diverso. Si potrebbero disegnare interventi che prevedano il salvataggio e l’integrazione degli alberi storici nel nuovo tessuto urbano, anziché la loro totale cancellazione. Il progresso e la rigenerazione urbana si fanno con la natura, non contro di essa. Chiediamo all’amministrazione un cambio di rotta: meno monetizzazioni, più alberi protetti”.