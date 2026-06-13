Calcio

SARONNO – Prosegue la costruzione della rosa dell’Fbc Saronno in vista della stagione 2026-2027. Il club biancoceleste ha annunciato l’ingaggio di Daniele Bergogni, giovane difensore classe 2007 proveniente dal Sedriano.

Terzino di prospettiva, Bergogni approda a Saronno con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita all’interno del progetto tecnico della società. Il giovane giocatore viene descritto dal club come un elemento dinamico, dotato di corsa, entusiasmo e determinazione, caratteristiche che potranno rappresentare un valore aggiunto per il reparto difensivo. L’operazione conferma la volontà della società di continuare a investire sui giovani talenti del territorio, affiancandoli a giocatori più esperti all’interno della prima squadra.

Per Bergogni si tratta di un’importante opportunità dopo l’esperienza maturata al Sedriano, con la possibilità di confrontarsi in un contesto ambizioso come quello dell’Fbc Saronno. I biancocelesti si preparano infatti ad affrontare la nuova stagione forti dell’ottimo campionato appena concluso, il migliore degli ultimi vent’anni. La squadra saronnese ha infatti raggiunto la finale playoff del girone di Eccellenza, arrendendosi soltanto alla Solbiatese nell’atto conclusivo. L’arrivo di Bergogni rappresenta quindi un ulteriore tassello nella costruzione del nuovo Saronno, chiamato a confermarsi tra le protagoniste del campionato anche nella prossima stagione.

Glli altri arrivi

Quello di Bergogni è solo l’ultimo dei movimenti ufficializzati dal Fbc Saronno in queste settimane. La società biancoceleste ha infatti già annunciato il ritorno dell’attaccante saronnese Pietro Favilla, reduce dall’esperienza in Serie D con la Pro Sesto, oltre agli innesti del difensore centrale Luca Mazzola, proveniente dal Borgosesia. Nei giorni scorsi è stata inoltre confermata la volontà del club di proseguire il percorso di crescita avviato nella stagione appena conclusa, culminata con il raggiungimento della finale playoff di Eccellenza. Il mercato resta aperto e non sono escluse ulteriori novità nelle prossime settimane, con la dirigenza impegnata a completare una rosa che punta a confermarsi ai vertici del campionato. Confermato il bomber Vassallo, novità l’esperto portiere De Toni.

12062026