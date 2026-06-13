Calcio

SARONNO – Continuità e valorizzazione dei giovani. Sono queste le linee guida dell’Fbc Saronno per la formazione Juniores in vista della stagione 2026/27. La società biancoceleste ha infatti ufficializzato le principali figure che guideranno il gruppo impegnato nel campionato regionale di categoria.

Dopo la positiva annata appena conclusa, il club ha deciso di confermare la fiducia a Marco Rizzo, che continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore della formazione Under 19. Una scelta nel segno della continuità, con l’obiettivo di proseguire il lavoro svolto negli ultimi mesi sia sotto il profilo tecnico sia dal punto di vista della crescita umana e sportiva dei ragazzi.

Al fianco di Rizzo resterà anche Matteo Castelli, riconfermato nel ruolo di vice allenatore. Per lui prosegue dunque il percorso all’interno del settore giovanile biancoceleste, dove rappresenta una figura di riferimento per il lavoro quotidiano con i giovani calciatori.

La novità riguarda invece il ritorno di Giuseppe Villani, che dopo un anno di pausa rientra nella famiglia biancoceleste come dirigente della Juniores. Un volto ben conosciuto nell’ambiente saronnese, pronto a mettere nuovamente a disposizione della squadra la propria esperienza e la propria passione per accompagnare da vicino il percorso di crescita dei ragazzi.

Le conferme di Rizzo e Castelli e il rientro di Villani arrivano dopo una stagione particolarmente positiva per la Juniores del Fbc Saronno. Nel campionato regionale i giovani biancocelesti si sono infatti ben comportati, chiudendo alle spalle delle formazioni più forti del girone e dimostrando di poter competere ad alto livello.

La società punta ora a consolidare quanto costruito negli ultimi anni, continuando a investire sul settore giovanile e sulla formazione dei propri talenti, da sempre uno degli elementi centrali del progetto sportivo del club.

13062026