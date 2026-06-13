Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Un importante riconoscimento per uno dei punti di riferimento del settore giovanile della Varesina. La società rossoblù ha infatti annunciato che Massimiliano Barisoni, responsabile dell’attività di base del club, ha conseguito a Coverciano il diploma di allenatore Uefa A.

La notizia è stata diffusa dalla stessa Varesina attraverso i propri canali ufficiali, con un messaggio di congratulazioni rivolto al dirigente tecnico: “I più grandi complimenti da parte di tutta la società, la dirigenza e tutti i membri della famiglia rossoblù”. Si tratta di una qualifica particolarmente prestigiosa nel panorama calcistico italiano. Il patentino Uefa A consente infatti di allenare fino alle prime squadre di alto livello e rappresenta uno dei più importanti percorsi formativi previsti dal settore tecnico della Figc.

Barisoni ricopre un ruolo centrale nella crescita dei giovani calciatori della Varesina, realtà che negli ultimi anni si è consolidata non solo con la prima squadra, impegnata nel campionato di Serie D, ma anche grazie a un ampio e strutturato settore giovanile che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della società. Il conseguimento del diploma Uefa A rappresenta dunque un ulteriore valore aggiunto per il club di Venegono Superiore, che continua a investire nella formazione e nella qualificazione del proprio staff tecnico.

13062026