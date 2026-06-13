Città

SARONNO – La data è stata svelata. Dopo aver rinunciato alla notte bianca di luglio, per il costo di 50 mila euro, l’Amministrazione ha reso nota la sua proposta ossia quella di una notte bianca di fine estate che si terrà sabato 12 settembre. Definitivamente archiviato l’appuntamento estivo di inizio luglio, sostituendolo con una nuova formula presentata come “notte bianca di fine estate”.

Per il momento, però, le informazioni disponibili sono ancora poche. Il volantino diffuso dal Comune annuncia un evento che coinvolgerà la zona a traffico limitato e il centro cittadino, ma non chiarisce ancora quali saranno i contenuti della manifestazione. Resta da capire se saranno previsti punti di somministrazione, spettacoli in piazza oppure se verrà riproposta la formula itinerante che negli ultimi anni aveva riscosso apprezzamento da parte di pubblico e commercianti.

L’annuncio sembra mettere un punto alle polemiche che nelle ultime settimane hanno accompagnato la decisione della giunta di rinunciare alla tradizionale notte bianca di luglio. Negli anni la manifestazione era stata progressivamente perfezionata fino a diventare un modello organizzativo cittadino, con un unico piano della sicurezza, una gestione centralizzata degli aspetti legati alla Siae e numerosi eventi diffusi nel centro storico con quelli “di richiamo” itineranti.

La scelta di cancellare l’edizione estiva era stata motivata dai costi dell’iniziativa, quantificati in circa 50 mila euro, ai quali si sarebbero aggiunte altre spese indirette, come gli straordinari della polizia locale. Una decisione che aveva suscitato forti proteste tra i commercianti, nonostante l’amministrazione avesse già anticipato l’intenzione di organizzare un evento a fine estate.

Le prime informazioni diffuse non sembrano però aver cancellato il malumore di una parte degli esercenti che spiegano come “luglio sia molto diverso da settembre. Cambia anche la disponibilità economica delle persone. Per alcune tipologie di negozi la notte bianca rappresenta un’importante occasione di incasso, difficile da replicare a settembre, quando i saldi sono terminati e molte famiglie sono già concentrate sul rientro”.

Nel frattempo l’amministrazione si prepara alla presentazione ufficiale di “Rêverie”, il grande evento dell’estate saronnese. La manifestazione, in programma da giovedì 9 a sabato 11 luglio, proporrà tre giornate dedicate a circo contemporaneo, musical, teatro di strada e arti performative.

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