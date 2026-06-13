iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Torna oggi, sabato 13 giugno, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate castiglionese. A partire dalle 18 il centro storico ospiterà la quattordicesima edizione di “Tra Arte e Degustazione”, manifestazione organizzata dal Comune di Castiglione Olona e dalla Pro Loco che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel borgo.

L’iniziativa si svilupperà lungo un percorso che dalla centrale piazza Garibaldi condurrà fino al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, tra degustazioni enogastronomiche, arte, musica e spettacoli.

Degustazioni tra piazza e Castello di Monteruzzo

Dopo aver acquistato bicchiere e consumazioni agli stand della Pro Loco, i partecipanti potranno intraprendere il percorso di degustazione che coinvolgerà circa trenta cantine provenienti da diverse regioni italiane.

Le postazioni saranno distribuite tra piazza Garibaldi e il parco del Castello di Monteruzzo. Per il terzo anno consecutivo gli organizzatori hanno infatti confermato l’ampliamento degli spazi dedicati all’evento, una scelta dettata dal successo delle precedenti edizioni e dalla crescente partecipazione di pubblico.

Accanto alle proposte vinicole saranno presenti una decina di punti gastronomici con specialità pensate per valorizzare gli abbinamenti con le diverse etichette.

Musica e spettacoli nel centro storico

La serata sarà accompagnata da eventi artistici e musicali distribuiti lungo il percorso, trasformando il borgo rinascimentale in un grande spazio dedicato all’incontro tra cultura, enogastronomia e intrattenimento.

Apertura straordinaria dei musei

In occasione della manifestazione sarà possibile visitare anche i principali musei cittadini in orario serale.

Il Museo Branda Castiglioni, il Museo Arte Plastica (Map) e il Museo della Collegiata resteranno infatti aperti fino alle 21, con ultimo ingresso consentito alle 20.30. Un’opportunità per scoprire il patrimonio storico e artistico di Castiglione Olona in una suggestiva atmosfera serale.

L’evento rappresenta uno dei momenti di maggior richiamo del calendario castiglionese e si conferma come una delle manifestazioni più apprezzate del territorio per la capacità di unire la valorizzazione del borgo storico alle eccellenze enogastronomiche italiane.

(foto archivio)

13062026