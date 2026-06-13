Politica

CERIANO LAGHETTO – Prima seduta del consiglio provinciale di Monza e Brianza per Dante Cattaneo, ex sindaco di Ceriano Laghetto, esponente della Lega e neo consigliere provinciale eletto nelle recenti consultazioni di secondo livello riservate agli amministratori locali. A dare notizia dell’avvio dell’attività istituzionale è stato lo stesso Cattaneo attraverso i social network, pubblicando un messaggio dalla sede della Provincia di Monza e Brianza in occasione della riunione dedicata alla convalida degli eletti e all’insediamento del nuovo consiglio.

«Primo consiglio provinciale e convalida degli eletti: si parte ufficialmente. Un’emozione unica e un grande onore rappresentare il nostro territorio: la Brianza. Pronti a dare il massimo a sostegno del nostro presidente con il gruppo della Lega e con tutto il centrodestra, nel supremo interesse della Brianza e dei suoi cittadini. Avanti tutta, si parte!», ha scritto il consigliere provinciale.

Per Cattaneo si apre dunque una nuova esperienza amministrativa dopo gli anni trascorsi alla guida del Comune di Ceriano Laghetto e il successivo impegno come consigliere comunale di opposizione nel suo paese. Nel nuovo consiglio provinciale il rappresentante cerianese siederà tra i banchi della maggioranza di centrodestra, con l’obiettivo dichiarato di portare all’attenzione dell’ente provinciale le esigenze dei territori brianzoli.

Tra i dettagli che non sono passati inosservati agli osservatori della politica locale c’è anche una curiosità cromatica: per il suo debutto nell’aula consiliare della Provincia, Cattaneo ha infatti scelto di indossare una giacca di un acceso colore verde, tonalità che richiama immediatamente il colore simbolo della Lega, partito nel quale milita da molti anni.

13062026