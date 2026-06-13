I più letti di ieri: viabilità per il cantiere, sicurezza in piazza e allagata la redazione de ilSaronno
13 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 12 giugno, grande attenzione per le modifiche alla viabilità legate ai lavori sul cavalcavia di via Volonterio, per il presidio sulla sicurezza davanti al municipio e per le conseguenze del maltempo che ha colpito il territorio. Interesse anche per il confronto acceso durante la manifestazione e per il primo consiglio comunale della nuova amministrazione di Origgio.
Da lunedì 15 giugno il cavalcavia di via Volonterio sarà interessato da importanti lavori che porteranno all’istituzione del senso unico fino alla fine di agosto.
Saronno, il cavalcavia di via Volonterio diventa un senso unico per cantiere: da lunedì 15 giugno fino a fine agosto. Qui tutte le info
Presidio sulla sicurezza organizzato davanti al municipio. Tra richieste dei cittadini, momenti di tensione e confronto con le istituzioni, la fotogallery racconta i momenti principali della mattinata.
Saronno, presidio sicurezza davanti al Municipio: chi c’era, la tensione, le richieste, le risposte. Tutte le foto e le info
Durante il presidio non sono mancati momenti di confronto acceso. Al centro dell’attenzione l’intervento della sindaca Ilaria Pagani, accolto tra contestazioni e richieste di risposte sui temi della sicurezza.
Sicurezza a Saronno, confronto acceso al presidio: l’intervento della sindaca Pagani tra le contestazioni (video)
Si è svolto il primo consiglio comunale della nuova amministrazione di Origgio. In aula spazio all’assegnazione delle deleghe e ai primi scambi tra maggioranza e opposizione sui temi amministrativi.
Origgio, primo consiglio comunale tra nuove deleghe e botta e risposta in aula
Il maltempo ha causato l’allagamento della redazione de ilSaronno. La direttrice ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone che si sono attivate con tempestività per offrire aiuto e supporto durante l’emergenza.
Allagata la redazione de ilSaronno durante l’emergenza maltempo. Il grazie della direttrice a chi si è mobilitato
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