Cronaca

LIMBIATE – Due incidenti stradali nel corso della giornata di ieri hanno richiesto l’intervento dei soccorritori a Limbiate. Gli episodi si sono verificati a poche ore di distanza l’uno dall’altro e hanno coinvolto complessivamente tre persone.

Investito un bambino in via Generoso Monte

Il primo intervento è scattato alle 13.50 in via Generoso Monte, dove un giovane di 11 anni è rimasto coinvolto in un investimento. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Misinto insieme agli agenti della polizia locale. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’accaduto, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è arrivato poco dopo le 14.30. Saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire la dinamica dell’incidente.

Scontro tra due auto in viale Lombardia

Poche ore più tardi, alle 16.55, un secondo incidente si è verificato in viale Lombardia. In questo caso si è trattato di uno scontro tra due automobili nel quale sono rimasti coinvolti un uomo di 39 anni e una donna di 50 anni. La centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale di Limbiate.

Entrambi i feriti sono stati soccorsi in codice giallo, dunque non in pericolo di vita. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Desio, mentre la donna è stata accompagnata all’ospedale di Garbagnate Milanese. Anche in questo caso spetterà agli agenti della polizia locale ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

(foto archivio)

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