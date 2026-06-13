Groane

SOLARO – Una mattinata di grandi storie, domande e, soprattutto, di crescita. Le classi quinte dei plessi “Don Milani” e “Regina Elena“, appartenenti all’Istituto Comprensivo “Regina Elena” di Solaro, sono state protagoniste di un emozionante incontro ravvicinato con il mondo dello sport paralimpico e i suoi valori fondamentali.

L’iniziativa, nata all’interno di un progetto scolastico focalizzato sulla sensibilizzazione e sull’inclusione, ha visto la partecipazione di due ospiti d’eccezione: l’atleta paralimpica Fathia Maria Quaratino e il presidente del Cip (Comitato italiano paralimpico) Lombardia, Pierangelo Santelli.

L’incontro ha fatto subito breccia nel cuore degli alunni: lungi dall’essere una semplice lezione frontale, l’appuntamento si è trasformato in un dialogo vivace e ravvicinato. Gli studenti hanno seguito le testimonianze con grandissimo entusiasmo, tempestando gli ospiti di domande e mostrando una genuina curiosità verso le diverse discipline e le storie di riscatto e determinazione dei loro protagonisti.

Per supportare questo percorso di scoperta, durante la mattinata sono stati distribuiti materiali informativi, cataloghi e brochure dedicati alle varie specialità dello sport paralimpico; strumenti preziosi che permetteranno ai ragazzi di approfondire l’argomento anche a casa e in classe, trasformando l’evento in un punto di partenza per future riflessioni.

Più che una mattinata dedicata ai risultati sul campo, l’incontro è stato una vera e propria lezione di vita, volta a diffondere la cultura del rispetto, dell’inclusione e della valorizzazione delle capacità di ogni singola persona, andando oltre qualsiasi barriera.

(foto dell’evento)

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