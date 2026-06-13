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SARONNO – Sabato 13 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato dall’alba al tramonto. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso, senza precipitazioni previste e con un contesto meteorologico favorevole alle attività all’aperto.

Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi tra una minima di 17°C e una massima di 31°C nelle ore più calde del pomeriggio. Il caldo resterà comunque accompagnato da condizioni generalmente asciutte. I venti soffieranno deboli da est-nordest durante la mattinata, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzare moderatamente provenendo da ovest-sudovest. Non sono presenti allerte meteo e non si segnalano fenomeni di rilievo.

La stabilità atmosferica garantirà una giornata tranquilla su tutto il territorio cittadino e nelle aree limitrofe, con ampi spazi di sole e scarsa nuvolosità. Le condizioni favoriranno una buona escursione termica tra le ore notturne e quelle centrali della giornata, quando si raggiungeranno le temperature più elevate.

In Lombardia il campo di alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica, assicurando tempo stabile e soleggiato su pianure, zone pedemontane e gran parte dei rilievi. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi interesseranno gran parte della regione, con qualche nube sparsa possibile sulle Orobie nelle prime ore del giorno. Nel complesso non sono attese variazioni significative rispetto alle condizioni osservate a Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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