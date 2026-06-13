Comasco

MOZZATE – Riconoscimento per il vice comandante della stazione di Mozzate, Marco Saviano, che ha partecipato a Como alle celebrazioni per il 212′ anniversario di fondazione dell’Arma dei carabinieri. A darne notizia è stato il Comune di Mozzate, che ha condiviso un messaggio di congratulazioni per il proprio vice comandante, presente alla cerimonia di premiazione organizzata nel capoluogo lariano nell’ambito delle celebrazioni dedicate all’anniversario dell’Arma.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di incontro tra istituzioni e forze dell’ordine, oltre che un’occasione per valorizzare l’impegno e la collaborazione tra i diversi corpi impegnati quotidianamente sul territorio a tutela della sicurezza dei cittadini. L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ottenuto da Mar

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

13062026