Saronnese

ORIGGIO – Tra gli effetti più curiosi del forte maltempo che mercoledì pomeriggio ha colpito il Saronnese e le aree vicine, con nubifragio, grandinata e forti raffiche di vento, c’è anche una singolare vicenda segnalata sui social network. A raccontarla è stata una residente di Origgio, intervenuta nel gruppo Facebook “Sei di Origgio Se…” con un messaggio che ha subito attirato l’attenzione di molti utenti.

“Dopo il temporale ho trovato sul mio terrazzo questi cuscini. Sono tre sedute e due schienali. Non sembra siano di nessuno del mio condominio, né di quello di fianco. Se qualcuno li avesse persi può contattarmi in privato”, ha scritto la cittadina. Con ogni probabilità i cuscini, appartenenti ad arredi da esterno, sono stati sollevati e trasportati dal forte vento che ha accompagnato il temporale, finendo sul terrazzo della donna dopo un volo di decine o forse centinaia di metri.

Il post ha suscitato curiosità e commenti divertiti tra gli utenti del gruppo, diventando uno degli episodi più insoliti emersi dopo l’ondata di maltempo che ha provocato numerosi disagi nel comprensorio, tra alberi caduti, allagamenti, rami spezzati e danni alle coltivazioni. Nel frattempo resta aperta la “caccia” ai proprietari dei cuscini, che potrebbero riconoscere gli arredi e recuperarli grazie all’appello pubblicato sui social.

(foto: particolare dei cuscini rinvenuti sul terrazzo)

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