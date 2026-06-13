Saronnese

ORIGGIO – C’è anche un autore di Origgio tra i protagonisti della quarta edizione del premio letterario nazionale “Parole a braccio”. Marco Contrafatto, scrittore e ingegnere ambientale residente in provincia di Varese, ha conquistato il primo posto nella sezione Kids grazie al libro “Fuliggine e Fiordifarina”, pubblicato da Bertoni Editore e presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025.

Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito del festival letterario che si è svolto il 22 e 23 maggio nel centro storico di Perugia, richiamando autori, lettori e operatori culturali da tutta Italia. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Fortebraccio Perugia con il coinvolgimento di istituzioni, università, librerie e associazioni culturali del territorio, punta a valorizzare la lettura e la produzione letteraria, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della crescita personale.

A convincere la giuria è stata una storia capace di parlare ai più piccoli ma anche agli adulti. Protagonista del racconto è Fuliggine, un gattino nero considerato portatore di sfortuna che si trova a fare i conti con pregiudizi e diffidenze. Attraverso un linguaggio delicato e una narrazione ricca di ironia, il libro affronta temi come l’accettazione di sé, il rispetto delle differenze, l’identità personale e la ricerca del proprio posto nel mondo.

La sezione Kids del premio è dedicata alle opere rivolte ai lettori tra gli 8 e i 13 anni ed è una delle tre categorie principali del concorso nazionale, accanto alla narrativa libera e alla sezione dedicata ai temi della diversità, dell’equità e dell’inclusione.

Per Contrafatto si tratta dell’ennesimo riconoscimento in un percorso letterario iniziato anni fa accanto all’attività professionale di ingegnere ambientale. Da tempo collabora con il Mondadori, per il quale realizza favole e filastrocche destinate ai bambini. Nel 2020 ha pubblicato Storie di Villaggio in un Prato di Passaggio, raccolta di componimenti dedicati al mondo degli insetti, mentre l’anno successivo è uscito il romanzo La Leggenda dei Fiocchi di Neve. Successivamente ha firmato racconti inseriti in diverse antologie nazionali e ha partecipato a numerose pubblicazioni poetiche.

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