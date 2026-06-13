Città

SARONNO – “Giovedì sera ho partecipato, insieme alla sindaca Ilaria Pagani e a una significativa rappresentanza della maggioranza, al presidio sulla sicurezza promosso da Paolo Bocedi.La richiesta di una città più sicura è legittima e merita ascolto, attenzione e risposte concrete. La sicurezza è un diritto di tutti i cittadini e rappresenta una priorità che deve unire, al di là delle appartenenze politiche. Proprio per questo credo sia importante affrontare il tema con serietà, senza semplificazioni e senza rinunciare a una riflessione più profonda sulle cause dei problemi e sulle possibili soluzioni”.

Inizia così la nota della consigliera comunale Pd Daniela Di Dio.

“Durante l’incontro, sentire un’insegnante parlare di “ragazzi italiani” e “ragazzi stranieri” mi ha fatto riflettere, ancora una volta, su quanto esista un’Italia che fatica a stare al passo con l’Italia vera, reale e concreta.

Questi ragazzi sono cittadini del mondo e di Saronno. Sono minorenni, quasi tutti nati in Italia e alcuni di loro, a causa di una legge che ritengo ingiusta, devono attendere il compimento dei 18 anni per poter richiedere la cittadinanza italiana, pur avendone pieno titolo.

Sono ragazzi che vanno tutelati, accompagnati nella crescita e sostenuti nel loro percorso per diventare cittadini consapevoli e responsabili. E questo vale per tutti, senza distinzioni.

L’Amministrazione comunale è al loro fianco attraverso progetti nelle scuole, iniziative di contrasto alla povertà educativa, percorsi che promuovono protagonismo e partecipazione giovanile. Recentemente abbiamo ottenuto anche un nuovo finanziamento per interventi di educativa di strada, grazie ai quali operatori sociali ed educatori professionali intercettano bisogni, costruiscono relazioni e sviluppano risposte insieme ai ragazzi.

C’è ancora molto da fare. Le fragilità sono numerose, le criticità non vanno sottovalutate e le sfide educative sono sempre più complesse. Ma se vogliamo una città davvero più sicura, dobbiamo continuare a investire anche nell’educazione, nell’inclusione e nelle opportunità per i giovani. Perché la sicurezza si costruisce certamente con il presidio del territorio, ma anche creando comunità, responsabilità e futuro. Questa, a mio avviso, è la strada giusta”.

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